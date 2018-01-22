В Гродно установят информационно-навигационные стенды для иностранных туристов

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно для иностранных туристов установят информационно-навигационные стенды, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

Стенды появятся у авто- и железнодорожного вокзалов, а также в историческом центре Гродно, первые установят уже в марте. "Всего в городе их будет 12. Стенды будут отличаться эксклюзивным дизайном, размещенная информация позволит иностранцам сориентироваться, найти необходимые объекты", - отметил Евгений Ародь. По его словам, продолжатся работы по развитию сферы услуг и туристической инфраструктуры, в центре внимания свыше десяти направлений, в том числе общественное питание, гостиничный бизнес, музеи, общественный транспорт и навигация. В частности, уже начались, работы по строительству обзорной площадки на высоком берегу Немана по улице Дарвина - отсюда открывается великолепный вид на старый Гродно. Здесь появятся лавочки, беседки, ротонда, зеленые зоны, будут установлены обзорные бинокли. Прорабатывается вопрос создания на Немане причалов для маломерных судов.

Популярность Гродно как туристического места растет. Как сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома, с начала года областной центр и окрестности посетили свыше 1,2 тыс. безвизовых туристов. Это гости из 22 стран, большинство из них граждане Польши и Литвы.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях в отдельных районах Брестской и Гродненской областей иностранных граждан на срок до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Возможностью прибыть без визы в Гродно на поезде уже воспользовались свыше 30 иностранцев, первых безвизовых туристов на минувшей неделе принял и Гродненский аэропорт.-0-