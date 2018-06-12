В Гродно увеличат количество причалов для водного такси и расширят набережную

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно прорабатываются вопросы по увеличению количества причалов для водного такси и расширению и продлению набережной на правом берегу Немана. Такую информацию сегодня во время заседания рабочей группы облисполкома по вопросам развития исторического центра города озвучил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, передает корреспондент БЕЛТА.

Набережную на Немане планируют продолжить от городских замков до моста по улице Поповича. Архитектурный проект предусматривает благоустройство территории, создание велодорожек. Городским властям дано поручение проработать источники финансирования.

"Рассматриваем вопрос об увеличении количества причалов для водного такси. Первый из них по инициативе индивидуальных предпринимателей появился рядом со Старым мостом. Подобные причалы планируется обустроить у привлекательных для туристов объектов, баз отдыха на берегу Немана", - отметил Мечислав Гой. Услуги водного такси оказывают несколько частников, эта услуга востребована у жителей и гостей города.

Продолжится развитие других интересных туристам объектов. В частности, на обзорной площадке по улице Дарвина на берегу Немана установят стационарный бинокль. На площадке у синагоги, где останавливаются туристические автобусы, появился современный торговый павильон с сувенирами. Подобные объекты планируется устанавливать на туристических маршрутах в городе.

Особое внимание на заседании было уделено вовлечению в хозяйственный оборот зданий в историческом центре Гродно. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов подчеркнул, что это способствует повышению туристической привлекательности города, созданию рабочих мест. К нерадивым владельцам могут применяться штрафные санкции, а в исключительных случаях объект могут изъять. Так произошло со зданием бывшего гродненского пивзавода. Прежние владельцы довели объект до плачевного состояния, на нем произошел пожар. Завод был возвращен государству, и вскоре объект будет выставлен на продажу.

Есть и положительные примеры. В частности, на улице Калючинской готовится к сдаче гостиница. Проект по возвращению к жизни старого здания был реализован в короткие сроки. Кроме того, сразу в нескольких зданиях в исторической части города ведутся работы по созданию гостиниц и хостелов, появятся новые объекты общепита, медцентры, часть зданий займут офисы. В бывшем домике лесной администрации на площади Тызенгауза появится музей и гостиница, территорию вокруг благоустроят. Бывшее здание архива на этой же площади по трансграничному проекту переформатируют в многофункциональный центр с кафе, галереей и конференц-залом.-0-