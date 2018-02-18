18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в день выборов организованы дополнительные автобусные маршруты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

В областном центре для удобства избирателей организованы несколько дополнительных укороченных автобусных маршрутов. Большинство из них обеспечат подвоз граждан из районов индивидуальной застройки. "Также дополнительные маршруты организованы и из нескольких спальных районов. Сделано это по просьбе горожан. В частности, несколько обращений поступили от ветеранов", - сообщили в Гродненском горисполкоме.

Традиционно на участках организована выездная торговля, культурные и развлекательные мероприятия.

В Гродненской области в списки для голосования включены более 776 тыс. избирателей. В регионе на 497 мандатов в районные Советы претендуют 511 кандидатов. В областной Совет предстоит избрать 60 депутатов из более чем 80 кандидатов. Самый высокий конкурс в Гродненский городской Совет депутатов, где на 30 мандатов претендуют 45 кандидатов.

Как сообщили в Гродненской областной избирательной комиссии, в регионе на 634 участках можно было проголосовать досрочно. Кроме них, сегодня откроется 41 участок для голосования в больницах, профилакториях, санаториях и социальных учреждениях. В основном голосование пройдет в привычных для людей местах недалеко от места их жительства, граждане заранее получили приглашения с указанием адреса участка для голосования и телефона комиссии, сведения были также опубликованы в средствах массовой информации.

В помещениях участков в Гродненской области установлено около 500 прозрачных урн. За ходом голосования следят 3,8 тыс. наблюдателей. Для голосования слабовидящих подготовлены трафареты и увеличительные стекла (лупы), на многих участках обеспечена безбарьерная среда. Помощь лицам с ограниченными возможностями и пожилым людям на участках готовы оказать волонтеры.-0-