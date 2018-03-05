5 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно возведут постоянные павильоны для ремесленников, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома Андрей Ярошевич.

Своеобразный город мастеров - павильоны для постоянной торговли ремесленными изделиями, сувенирами - появятся буквально в нескольких шагах от Советской улицы в Гродно. Разместятся они на площадке возле областного методического центра народного творчества.

"В прошлом году ремесленной становилась сама улица Советская. В нынешнем туристическом сезоне также приглашаем мастеров работать на главной пешеходной артерии Гродно. Впрочем, в связи с ростом туристического интереса к городу, ожидаем, что на улице Советской будет появляться больше открытых кафе, других объектов общепита, а павильоны позволят ремесленникам работать в комфортных условиях даже в непогоду", - отметил Андрей Ярошевич.

"Казюки" собрали в Гродно мастеров со всей Беларуси В настоящий город мастеров 4 марта превратилась площадь Советская. Главный товар - изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, металла и соломки. Известная еще со времен средневековья ярмарка в Гродно была возрождена более 20 лет назад.

Увеличение потока гостей позитивно сказалось на спросе на сувениры. Поэтому все большую активность стали проявлять сами ремесленники: желание привезти свои работы в Гродно высказывали не только жители Гродненской области, но мастера из других регион и даже из-за рубежа. В городе никому не отказывают, однако настаивают, чтобы на продажу выставлялись именно уникальные товары, изделия ручной работы, а не фабричного производства.

Активный туристический сезон начнется с апреля. Ремесленникам предложат продавать свои работы не только в выходные, но и в будние дни. Ожидается, что поток иностранных туристов в Гродно возрастет. Поспособствует этому и безвизовый режим, позволяющий туристам без визы на срок до 10 дней посещать Гродно и окрестности. С начала 2018 года такой возможностью уже воспользовались свыше 5 тыс. иностранцев.-0-