15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно встретили 60-тысячного безвизового туриста в 2018 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Юбилейным гостем стал житель Норвегии Улауг Харольд Буш. Мужчина приехал в Беларусь по приглашению коллег-белорусов, которые работают вместе с ним.

"Когда сказали, что меня будут торжественно встречать, подумал, что это розыгрыш. Конечно, приятно быть юбилейным туристом. Это лишь увеличило приятые впечатления от страны", - отметил Улауг Харольд Буш. Он рассказал, что до этого о Беларуси знал в основном из биатлонных трансляций. Сейчас планирует восполнить пробелы: за три дня гость посмотрит основные городские достопримечательности, побывает в агротуристическом комплексе под Гродно, посетит Августовский канал.

Встречали гостя председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров и заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша. Они отметили символичность того, что юбилейный турист в Гродно приехал в праздничный день: 15 сентября город отмечает 890-летие. Кстати, чествовали гостя у памятника туристу. Этот арт-объект установили в центре Гродно накануне праздника.

"Сегодня в праздничных мероприятиях принимает участие немало иностранцев. Безвизовый режим способствует росту туристического потока, мы видим, что город интересен гостям", - отметил Борис Федоров. С начала 2018 года Гродно и окрестности посетили 60 тыс. безвизовых туристов. За весь 2017 год, например, таких туристов было чуть более 50 тыс. Чаще всего гостят в Гродно граждане Литвы, Польши, Латвии и Германии. География туристов уже охватывает более 50 стран.

Стимулирует рост туристического потока и развитие инфраструктуры. В Гродно в последние годы активно открывали объекты сферы гостеприимства: хостелы, гостиницы, кафе и рестораны. Создано несколько сотен новых рабочих мест. В среднем в месяц безвизовый туризм приносит в экономику региона около $1 млн.

С 1 января согласно указу №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район. Помимо автомобильных пунктов пропуска, доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-