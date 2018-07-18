18 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно за день выпало больше декадной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Гродно и других городах региона 17 июля на протяжении всего дня шли дожди. Особенно сильный ливень, сопровождающийся грозой, обрушился на областной центр вечером. "За 17 июля в Гродно выпало 33 мм осадков, что превышает даже декадную норму в 26 мм. Сильные дожди отмечались в Новогрудке (16 мм осадков) и Щучине (28 мм)", - отметили в Гродненском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там подчеркнули, что дождливая погода сохранится в регионе до конца недели, впрочем, сильных дождей не ожидается.

Ливень в Гродно вызвал затруднения в движении сразу на нескольких улицах. Подтопленными оказались как магистрали, так и дворы. По данным областного управления МЧС, люди обращались за помощью в откачке воды к спасателям и коммунальным службам. В частности, в областном центре техника МЧС привлекалась для откачки воды с 10 частных подворий. Коммунальщики откачали воду из подвалов 4 многоквартирных домов, а также с территории нескольких частных подворий.

Подтопленными оказались несколько домовладений в деревне Рогачи Гродненского района. Грозы сопровождались усилением ветра: в Гродненском и Вороновском районе зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть. В Островецком районе предположительно от удара молнии горела хозяйственная постройка. К счастью, люди от разгула стихии не пострадали.-0-

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