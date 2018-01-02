2 января, Гродно /Сергей Гаврицкий - БЕЛТА/. В Гродно запустили новогодние модели ракет, передает корреспондент БЕЛТА.

Модели ракет ручной работы на праздничную тему представили воспитанники лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества. Отмечать Новый год таким образом - давняя традиция кружковцев и их преподавателя Александра Липая.

В импровизированный космодром превратилась территория центрального спортивного комплекса "Неман". После космического отсчета "Три! Два! Один! Старт" с пускового комплекса в небо отправились ракеты в виде новогодней ели, снеговика и даже Деда Мороза.

По традиции моделисты обыграли смену не только года, но и его символа. В небо запустили ракету в виде петуха, на высоте она раскрылась и на парашюте к зрителям спустилась фигурка собаки, символа 2018 года.

"Сложность в изготовлении и запуске таких ракет в том, что они по своим характеристикам отличаются от спортивных моделей, ведут себя в полете совсем по-другому. С другой стороны, подобные запуски - отличная возможность презентовать наш технический вид спорта, продемонстрировать его возможности. Важно, что пуски постоянно собирают зрителей, а значит, жителям Гродно наша новогодняя традиция пришлась по вкусу", - отметил Александр Липай. Кстати, собравшимся предложили поиграть в викторину на космическую тематику, а также разыграли среди гостей призы в космическую лотерею.

К слову, отмечают пусками ракет в Гродно не только Новый год, но и другие праздники, например, День космонавтики. Гродненские ракетомоделисты известны и за пределами страны. Тренер Александр Липай и несколько воспитанников лаборатории неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы, победителями этапов Кубка мира.-0-

Фото Леонида Щеглова.