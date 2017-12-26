В Гродно запустят модели ракеты в виде снеговика и Деда Мороза

26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно запустят праздничные модели ракет в виде снеговика и Деда Мороза, сообщил корреспонденту БЕЛТА преподаватель лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества Александр Липай.

Гродненские моделисты на протяжении десятка лет необычным образом отмечают Новый год. К праздникам воспитанники областного центра технического творчества своими руками изготавливают необычные ракеты. С импровизированного космодрома традиционно стартуют снеговики, украшенные новогодние елки и даже ракета-Дед Мороз.

"Кроме того, запланирован пуск ракеты в виде петуха. Она будет символизировать собой уходящий год. На высоте ракета выпустит символ 2018-го: фигурка собачки спустится к зрителям на парашюте", - рассказал Александр Липай.

Пуски новогодних ракет пройдут 2 января на центральном спортивном комплексе "Неман". Стартует праздничная программа в 14 часов.

Для гостей праздника подготовлены несколько сюрпризов. В том числе и розыгрыш призов в космическую лотерею. Также во время мероприятия можно будет узнать, как записаться в секцию моделизма, выяснить подробности создания подобных моделей.

К слову, отмечают пусками ракет в Гродно не только Новый год, но и другие праздники, например, День космонавтики. Гродненские ракетомоделисты известны и за пределами страны.Тренер Александр Липай и несколько воспитанников лаборатории неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы, победителями этапов Кубка мира.-0-