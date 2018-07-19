В историческом здании пожарного депо в Минске появится кафе

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В старейшем здании пожарного депо Минска планируют открыть кафе. Уведомление об общественном обсуждении отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по этому объекту опубликовано на сайте администрации Центрального района, сообщает БЕЛТА.

В здании по ул. Городской Вал, 12 размещается музей пожарного и аварийно-спасательного дела. На первом этаже постройки есть свободные квадраты, которые предполагается модернизировать для организации объекта общепита на 48 посадочных мест с производственными и бытовыми помещениями.

В 2017 году завершилась реконструкция здания пожарного депо и музея. Ожидается, что кафетерий добавит объекту посещаемости.

Заказчиком выступает иностранное предприятие ООО "Грантсон-Плюс". В августе должна быть завершена разработка проектной документации по объекту, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - октябрь 2018 года.

Общественное обсуждение завершится 10 августа, до этого времени можно направлять замечания на адрес администрации района, заказчику объекта либо разработчику оценки воздействия на окружающую среду - ООО "АрхСтройКомплекс".

Отчет об ОВОС размещен на сайте администрации Центрального района в разделе "Общественные обсуждения". На бумажном носителе с ним можно ознакомиться в самой администрации.-0-