В Ивацевичском районе задержали серийного вора

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сотрудники уголовного розыска задержали серийного вора, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Все началось с обращения в РОВД индивидуального предпринимателя. По его словам, неизвестный, отжав створку стеклопакета, из его дома тайно похитил крупную сумму денег, а также элитный алкоголь, 20 кг свинины, рюкзак и две сумки.
В поле зрения правоохранителей попал рабочий одного из предприятий райцентра. При обыске у 38-летнего местного жителя оперативники обнаружили часть похищенного у предпринимателя имущества, а также балаклаву и специальные приспособления для взлома замков и повреждения входных дверей.
Установлена причастность мужчины и к серии краж из сельских магазинов в районе.
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.-0-
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