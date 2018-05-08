В Кировском районе начнут поиск сбитых в июле 1941 года трех советских самолетов

8 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Поиск трех сбитых немцами советских самолетов начнут во второй половине мая в Кировском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру", историк и писатель Николай Борисенко.

Где могут находиться остатки разбитых самолетов, подсказали дневники Константина Симонова. Известный русский писатель, автор трилогии "Живые и мертвые" (это книга о участниках Великой Отечественной войны), лично видел в начале июля 1941 года и описал воздушный бой, когда немецкие истребители Мессершмитты сбили советский Як-4 и три бомбардировщика ТБ-3.

Легкий разведчик-бомбардировщик Як-4 был обнаружен поисковики в прошлом году. Но, к сожалению, пока установить имена его экипажа не удалось, эта работа продолжается. "Мы надеемся, что поиски других военных бортов помогут установить имена героев, отдавших жизни за наше мирное небо над головой, которые до сих пор считаются невернувшимися с боевого задания. К этой экспедиции, можно сказать, мы готовились около 10 лет. Была проделана большая работа в архивах, по опросу местных жителей, проведено не одно поисковое мероприятие. И сейчас, в том числе благодаря воспоминаниям местных жителей, круг поиска сузился: у нас есть более-менее точная информация, где находятся остатки разбившихся самолетов", - рассказал Николай Борисенко.

Поиски будут вестись в лесном массиве возле деревень Зеленая Роща и Забуднянские Хутора Кировского района. К поисковому отряду клуба "Виккру" присоединятся и специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны. В этом сезоне могилевские поисковики также примут участие в раскопках в местах кровопролитных боев во время обороны в июле 1941 года Днепровского рубежа в Могилевском, Чаусском и Быховском районах.

Кстати, 2013-2015 годы вошли в историю клуба установлением трех мест падения в годы войны двух советских самолетов: пикирующего бомбардировщика Пе-2 в Могилевском, дальнего бомбардировщика Ил-4 в Кличевском и истребителя Ла-5 в Чаусском районах. Во время раскопок совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Минобороны подняты фрагменты самолетов, двигателя и останки летчиков в Могилевском и Кличевском районах. По номерным деталям двигателей благодаря помощи российских и украинских поисковиков установлены имена экипажей и боевые истории самолетов. На могиле летчиков в д. Макаренцы Могилевского района сооружен памятник, а в Кличеве на братском захоронении борт-стрелка и стрелка-радиста - памятный знак.-0-