В Кобрине по требованию прокуратуры заблокировали доступ детей на заброшенный объект

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратурой предотвращено небезопасное пребывание несовершеннолетних на территории неиспользуемого завода в Кобрине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Поводом для проверки стал видеоролик, опубликованный на канале YouTube, о пребывании несовершеннолетних на территории заброшенных объектов в райцентре. Среди них в том числе фигурировал механосборочный корпус завода ОАО "Ситомо". Было установлено, что контроль за сохранностью данного объекта ведется ненадлежащим образом, несмотря на ограждение по периметру. Свободный доступ через оконные проемы позволял молодежи проникать на его территорию.

По требованию прокуратуры доступ в небезопасное строение заблокирован. По результатам мониторинга внесено представление в Кобринский райисполком. По итогам его рассмотрения три человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

"В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций органы прокуратуры Брестской области постоянно проводят мониторинг соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности несовершеннолетних и молодежи. Особое внимание при этом обращается на состояние недостроенных и неиспользуемых объектов, которые порой становятся площадками для экстремальных развлечений", - отметили в прокуратуре области.-0-