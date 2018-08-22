В Копыле в честь 1012-летия города откроют после реконструкции загс

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копыль отметит свое 1012-летие открытием загса после реконструкции. Об этом журналистам сообщила председатель Копыльского районного Совета депутатов Ирина Кисляк сегодня после приема граждан председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко в Копыле, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздник состоится 25 августа. "Все предприятия и организации города тщательно готовились к 1012-летию. Обновлены скверы и парки, благоустроены общественные места. Самое главное - мы введем после реконструкции загс. Кроме того, в городе откроется сквер молодоженов. Обновили к празднику и часть улицы Партизанской, провели работы в зоне отдыха и на детских площадках", - рассказала Ирина Кисляк.

В честь дня рождения города установят мемориальную доску выдающемуся еврейскому писателю и педагогу Менделе Мойхер-Сфориму, который родился в Копыльском районе.

По словам председателя райсовета депутатов, праздничная программа откроется шествием трудовых коллективов. Сначала поздравят выдающихся местных жителей, имена которых занесли в книгу трудовой славы Копыля. В зоне отдыха будут организованы выставки и праздничные концерты с участие известных белорусских исполнителей. На детской площадке пройдет большая театрализованная программа. Вечером всех пригласят исполнить вместе гимн Копыля. Завершит День города праздничная дискотека.-0-