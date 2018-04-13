В костеле бывшего коллегиума иезуитов в Мстиславле определены противоаварийные работы

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены первоочередные противоаварийные работы в костеле бывшего коллегиума иезуитов XVII века в Мстиславле, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир, передает корреспондент БЕЛТА.

В бывшем иезуитском костеле обрушилась часть стены, которая держала нагрузку свода здания. После этого местный благотворительный фонд "Возрождение историко-архитектурных памятников г.Мстиславля" начал сбор средств, также был открыт расчетный счет, информация о котором размещалась на сайтах Мстиславского, Кировского, Кричевского, Бобруйского, Осиповичского райисполкомов, Министерства культуры.

По словам Натальи Хвир, Министерство культуры оказало методическую помощь, а также подготовило перечень первоочередных мер, необходимых для срочного выполнения на историко-культурной ценности. В первую очередь на объекте необходимо провести вручную частичный демонтаж кровли над разрушившимся участком, демонтаж аварийных участков сводов стен, удаление выпадающих кирпичей кладки, разбор завалов после демонтажа, дополнительные обследования для определения мер по усилению конструкций костела. Предложения переданы в Могилевский областной исполнительный комитет.

Наталья Хвир отметила, что сотрудники ведомства также внесли свою лепту, собрав средства для направления на противоаварийные работы в костеле. -0-