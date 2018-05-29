29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лесах Гродненской области установлено 45 систем видеонаблюдения за пожарной ситуацией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Сейчас в лесах региона установлен третий класс пожарной опасности, однако, если сохранится жаркая и сухая погода, он может быть повышен. Четвертый класс опасности может быть введен до конца текущей недели: он предусматривает запрет на посещение лесов.

"Сейчас ситуация с пожарами контролируемая. С начала года в регионе зафиксировано 10 случаев возгораний на площади около 17,5 га. Ведется постоянный мониторинг. Осуществляется визуальный контроль с более чем 60 наблюдательных вышек, за ситуаций также следят 45 систем видеонаблюдения. Количество таких систем постоянно растет", - отметили в ГПЛХО. Используется при наблюдении за лесами и квадрокоптер: парк подобной техники в регионе планируется увеличить.

Посещающих лес просят соблюдать правила пожарной безопасности, прежде всего, не разводить костры в неотведенных для этого местах, не выжигать сухую растительность. В Гродненской области с начала года около 10 человек оштрафованы за то, что заправляли в лесу свои автомобили. Помогли изобличить нарушителей фотоловушки.

Специалисты отметили активную позицию жителей области, обращающих внимание на захламленность лесов. Зачастую на эту тему поступает много обращений в различные инстанции. "В лесных массивах, примыкающих к автомобильным дорогам, населенным пунктам, мы стараемся захламленность подчищать. Однако людям стоит понимать, что лес не парк. И для того, чтобы он рос здоровым, валежник и опады, которые люди называют хламом и буреломом, просто необходимы", - отметили в Гродненском ГПЛХО. Разложившийся валежник оставляет в почве питательные вещества, что очень важно для роста леса. Кроме того, упавшие ветки и стволы деревьев - это дом для множества живых организмов: насекомых, земноводных, птиц, млекопитающих, грибов, лишайников. Его наличие необходимо для биологического разнообразия. Наличие валежника для правильного ведения лесного хозяйства требуют международные системы сертификации FSC и PEFC, сертификаты которых имеются во всех лесхозах области.-0-