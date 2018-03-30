В лесхозах Минской области проверят подготовку к пожароопасному сезону

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лесохозяйственных учреждениях Минской области будет проведен анализ подготовки к пожароопасному сезону 2018 года, сообщили БЕЛТА в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

Во время мониторинга обращается внимание на порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума должностными лицами государственной лесной охраны, наличие плана совместных действий и рейдовых мероприятий с территориальными органами МВД, Минприроды, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Также проверяется готовность специальной техники и оборудования, используемых для обнаружения и тушения лесных пожаров, работа мотопомт, лесопожарных модулей, воздуходувок, ранцевых лесных огнетушителей, бензомоторных пил, радиостанций и систем видеонаблюдения за состоянием лесного фонда. Не останется без внимания наличие в лесничествах и лесхозах телефонов дежурных служб, состояние пожарно-наблюдательных вышек и мачт.

По данным главного статистического управления Минской области, в 2017 году в центральном регионе произошли 32 лесных пожара, общая площадь которых составила 7,7 га.

Лесной фонд, находящийся в ведении Минского ГПЛХО, по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 1505,2 тыс. га, в том числе покрытая лесом территория - 1354,1 тыс. га.

В состав Минского ГПЛХО входят 20 лесхозов, 167 лесничеств, 449 лесохозяйственных участков и 2064 обхода.-0-