В Лесковке Минского района открылась школа с большим стадионом

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боровлянская средняя школа №3 открылась сегодня в деревне Лесковка Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство учреждения образования началось 1 августа прошлого года. Возведено четырехэтажное здание на 5 блоков: административный, спортивно-оздоровительного назначения, корпус с учебными помещениями начальных классов и спальными помещениями, еще один - с учебными помещениями для средних и старших классов. Школа рассчитана на 720 мест, однако сегодня свои двери она распахнула для 780 учащихся. Только первых классов здесь будет 6.

Те ребята, которые пришли на линейку пораньше, успели опробовать новые спортивные площадки. Школьный стадион представляет собой комплекс из 10 площадок: футбольное поле с газонным покрытием, беговая дорожка с искусственным покрытием на основе резиновой крошки, площадка для волейбола и баскетбола, комбинированная площадка для спортивных игр, хоккейная коробка, 2 игровые и гимнастические площадки, а также площадка для изучения правил дорожного движения.

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, обращаясь к учащимся, подчеркнул, что сегодня двойной праздник - День знаний и новоселье. "Вы получаете в подарок новую, уютную, современную школу, в которой созданы прекрасные условия для спорта, занятий, общения. Эта школа оснащена современными компьютерными классами и лингафонными кабинетами, спортивными и тренажерными залами, мастерскими, спортивными площадками и бассейном. Убежден, что она станет центром физкультурно-оздоровительного, культурного и социального развития микрорайона", - сказал он.

После торжественного вручения символического ключа от школы директору Анне Королевич и разрезания ленточки, состоялась экскурсия для гостей. Директор рассказала, что вход в школу будет по электронным пропускам. При желании родители могут заключить договор и получать смс-сообщения о том, когда ребенок пришел и ушел из школы. В учреждении создана универсальная безбарьерная среда - лифт, два гусеничных подъемника для передвижения по лестнице, пандусы, санитарные комнаты. "А еще к услугам ребят бассейн, 4 лингафонных кабинета, 2 - компьютерных, много интерактивных досок, просторные рекреации", - отметила Анна Королевич.

После экскурсии председатель Миноблисполкома сказал, что в регионе необходимо построить еще около 18 садиков и 6 школ. "Начали строить школу в Борисове, думаю, в следующем году ее введем в эксплуатацию, также идет проектирование школы в Колодищах. Процесс движется", - заключил он.-0-

Фото Натальи Данилевич