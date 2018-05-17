В лидерах по качеству услуг населению Минск и Брестская область - данные мониторинга

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лидерах по качеству услуг населению Минск и Брестская область, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич подвела итоги впервые внедренной в Беларуси системы мониторинга оценки качества и доступности услуг населению. Рейтинг можно составить и по областям, и по районам. "Лидирует по качеству услуг Минск, на втором месте - Брестская область, на третьем - Гродненская", - сказала министр.

Витебская область оказалась на последнем месте. Сейчас, по словам министра, идет обработка данных в разрезе районов. Ожидается, что в ближайшее время результаты будут направлены в регионы для принятия точечных мер по исправлению ситуации, проинформировала она.-0-