В Лиозненском районе перезахоронят останки бойцов, погибших в годы ВОВ

11 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лиозненском районе сегодня торжественно перезахоронят останки бойцов, погибших за освобождение района в годы Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Мероприятие пройдет с участием председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева, представителей местных органов власти, местных жителей и молодежи на братском кладбище агрогородка Крынки, где захоронено около 5 тыс. бойцов, отдавших жизнь за освобождение района.

Останки бойцов были найдены во время полевых поисковых работ с раскопками на местности, проводившихся с 21 по 25 сентября 2017 года военнослужащими войсковой части 28443 на поле, расположенном севернее деревни Бураки Лиозненского района. Всего тогда нашли останки, принадлежащие десяти военнослужащим, среди них Ильин Борис Иванович (его фамилия была выцарапана на ложке) и 9 неизвестных. -0-