В Малоритском районе зафиксированы случаи заболевания корью

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе Брестской области зафиксированы случаи заболевания корью, сообщил БЕЛТА главный врач центральной районной больницы Петр Селивоник.
Первые пациенты с подозрением на корь поступили в инфекционное отделение 10 апреля. В настоящее время уже зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая заболевания - у местных жителей 1999, 2000 и 2008 годов рождения. Все они были не привиты. Также под наблюдением медиков находятся еще 10 человек, которые были в контакте с заболевшими.
По предварительной информации, заразиться корью жители Малоритского района могли от прибывшего в Беларусь гражданина Украины.
В настоящее время в Малоритском районе проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очагов кори. Специалисты подчеркивают, что вакцинация является действенной защитой от инфекции.-0-
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