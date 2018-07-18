В Марьиной Горке планируют в 2019 году открыть бассейн

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке в 2019 году планируют открыть бассейн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Миноблисполкома Вячеслав Шипарев.

"Проект по объекту "Плавательный бассейн в городе Марьина Горка" проходит экспертизу. Строительство планируем начать в текущем году, в эксплуатацию рассчитываем сдать в 2019-м. Проектом предусмотрены бассейн, мини-бассейн, две сауны, тренажерный зал и зал борьбы", - отметил Вячеслав Шипарев.

Как сообщили БЕЛТА в Пуховичском райисполкоме, земельный участок, на котором появится бассейн, расположен по ул. Восточная в центральной части города. Генеральный план объекта разработан с учетом градостроительной ситуации. Планировочно-пространственная композиция будет организована в соответствии с существующими объектами застройки и элементами ландшафта. Предусмотрены также автопарковки, площадки для отдыха и игровые для детей. Объект сможет вместить 111 человек в смену. Общая площадь здания - около 4,3 тыс. кв.м.-0-