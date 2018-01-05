В Марьиной Горке после капремонта открылся центр творчества детей и молодежи

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни республиканской благотворительной акции "Наши дети" в Марьиной Горке после капитального ремонта открылось здание госучреждения дополнительного образования "Центр творчества детей и молодежи "Світанак" Пуховичского района", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Пуховичском райисполкоме.

Завершающий этап капремонта здания центра прошел в сжатые сроки. Во время строительных работ занятия с воспитанниками проводились в помещениях других учреждений образования Марьиной Горки, что позволило центру творчества не прекращать деятельность. В обновленном здании появились просторный актовый зал, компьютерный класс, студия звукозаписи, зал хореографии. Кроме того, есть помещение для игры в шахматы и шашки. Один из кабинетов предназначен для занятий гончарным делом. Продолжат работу в учреждении вокальные, музыкальные, танцевальные и другие кружки.

Новинкой центра стал класс по обучению основам безопасности жизнедеятельности, созданный при поддержке Пуховичского РОЧС. Посещать его смогут не только воспитанники "Світанка". Дети здесь смогут узнать о различных чрезвычайных ситуациях, их причинах и последствиях, а также приобрести ряд полезных практических навыков.

Церемонию открытия обновленного центра посетили представители руководства управления образования Миноблисполкома, Пуховичского райисполкома, подрядной организации и др. Для них была организована экскурсия, во время которой состоялось знакомство с работой педколлектива и условиями для занятий детей.

Центр творчества детей и молодежи "Світанак" посещают около 500 школьников. Его воспитанники занимают призовые места на различных республиканских и международных конкурсах. Найти здесь себе хобби, а также реализовать интересы и таланты теперь может еще большее количество ребят из Марьиной Горки и Пуховичского района.

В Минской области функционируют 49 учреждений допобразования для детей и молодежи.-0-