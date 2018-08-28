В меню школьных обедов в Гомеле включены 17 новых блюд

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле с нового учебного года в меню школьных обедов включат 17 новых блюд. Об этом сообщила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор КУП "Гомельский городской комбинат школьного питания" Светлана Царик.

Светлана Царик

Разработкой блюд занимались инженеры-технологи комбината, который обеспечивает горячим питанием школьников Гомеля. Среди новинок - горячее из мясных продуктов, семь салатных разработок на основе полезных овощей. Новые салаты будут многокомпонентные, в них добавят различные виды белорусских овощей. Школьникам предложат два новых вида запеканки из яблок. Разнообразят и гарниры, в частности овощными ассорти.

Буфетчик СШ №72 Ирина Громыко

Буфетчик СШ №29 Оксана Морозюк

Практику внедрения в школьное меню фирменных блюд комбинат применяет уже много лет. По словам его руководителя, не совсем любимые детьми продукты подаются в другой форме, добавляются новые ингредиенты. К примеру, вместо традиционной печени предлагают печеночные оладьи.

Учащаяся СШ №29 Алина Аксютик

Для школьников Гомеля составлено примерное двухнедельное меню с учетом требований основных санитарных норм и правил организации питания в учреждениях общего среднего образования. "В меню учтены энергетическая составляющая, калорийность блюд, натуральность продуктов. В рацион добавлено больше овощей, фруктов, разнообразных легких салатов, кондитерских изделий, имеющих в своем составе только натуральные ингредиенты", - пояснила директор Гомельского комбината школьного питания.

Повар СШ № 29 Наталья Чесская готовит к работе новый духовой шкаф.

В столовой

Повар СШ № 72, молодой специалист Татьяна Товпеко

Повар СШ № 72 Наталья Худенко

Технолог приготовления пищи школьной столовой СШ № 72 Елена Левенкова демонстрирует готовность оборудования для приготовления пищи.

Заведующая производством школьной столовой СШ №29 Оксана Явных

Светлана Царик подчеркнула, что сохранится вариативность меню. "Чтобы был выбор, применяем элементы шведского стола, свободный выбор для детей старшего возраста. Стремимся сбалансировать вкус и качество блюд и желания детей. Наша приоритетная позиция - полезное, здоровое питание", - сказала она.

По словам директора комбината, при подготовке к 1 сентября были пересмотрены технологические карты, рецептуры, изменен подход в накрытии столов, подаче блюд, улучшена культура производства. Комбинат обеспечивает питанием 50 тыс. детей. В основном еду для них готовят в школьных столовых. "Однако более 3 тыс. ребят кормим привозным питанием - в тех учреждениях, где есть только столовые-раздаточные. Чтобы улучшить организацию питания этих детей, провели большую модернизацию кулинарного цеха на базе комбината школьного питания", - рассказала руководитель. Свыше Br300 тыс. направили на закупку технологического оборудования: плит, варочных котлов, пароконвектомата. Проведена модернизация систем вентиляции, канализации, холодильного оборудования. "Большую работу проделали и отделы образования, спорта и туризма, школы: новый вид приобретают пищеблоки, обеденные залы, приобретено современное технологическое оборудование", - подчеркнула Светлана Царик.

Повар СШ №72 Валентина Железнякова

Изменения произошли и в буфетах. Здесь основной акцент сделан на здоровом, витаминизированном, полезном питании. На витринах нет газировки, чипсов, соленых сухариков.

Светлана Царик отметила, что предприятие совместно со школами проводит информационную работу по формированию культуры питания как среди детей, так и среди родителей: "Организуем дегустации, рассказываем о пользе того или иного продукта, как их использовать в рационе, участвуем в программе на телевидении "Моя кухня".

Заведующая школьной столой Валентина Вага проверяет готовность холодильных установок.

В этом году будет продолжена и еще одна добрая многолетняя традиция: 3 сентября для всех школьников проведут День сладкоежки. Ребят в школьных столовых ждут сладкие угощения - пирожные, кексы.

Коммунальное унитарное предприятие "Гомельский городской комбинат школьного питания" основано в 1992 году. На данный момент это государственное многопрофильное предприятие, состоящее из 108 структурных подразделений: столовых учреждений образования, кулинарного, кондитерского цехов, хлебного участка, магазинов, торговых павильонов, ресторанов, баров и кафе общей численностью персонала более 1 тыс. человек. Основное направление деятельности комбината - предоставление услуги по обеспечению горячим питанием школьников Гомеля.-0-

Фото Сергея Холодилина