В меню школьных обедов в Гомеле включены 17 новых блюд

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
28 августа 2018, Вт
+18°C
Облачно с прояснениями EUR 2.406
USD 2.0586
RUB 3.0543
Главное
Фото из архива Румас: в бюджете на 2019 год не будет необоснованных расходов
Экономика
Беларусь предлагает Астраханской области активнее создавать совместные компании
Экономика
В Минобразования назвали новые цены за пользование учебниками
Общество
Сегодня квартиру в Минске от "Евроопт" разыграет победительница конкурса "Учитель года" Светлана Румянцева!
Общество
Около 90 космонавтов из 19 стран приедут в Минск на международный конгресс
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Китае погибли пять человек из-за взрыва на алюминиевом заводе
16:19 В мире
В Брестском районе спасатели деблокировали водителя после лобового ДТП
16:12 Происшествия
МАЗ разработает автобус для африканских дорог
16:08 Экономика
В Германии появилась золотая статуя Эрдогана
16:08 В мире
Минские школы перейдут на единое двухнедельное меню с 3 сентября
16:06 Регионы
Правительство определилось с задачей на 2019 год по зарплатам бюджетников и пенсиям
16:04 Общество
Большинство обращений жителей Минской области связано с земельными отношениями - Евсеев
16:00 Регионы
В Китае девочка полчаса провисела на балконе, застряв головой в решетке
15:56 В мире
Урожайность арбузов в Беларуси ожидается выше прошлогодней
15:47 Экономика
Ляшенко и Козак обсудят 29 августа белорусско-российское взаимодействие в энергетике
15:45 Экономика
Румас: в бюджете на 2019 год не будет необоснованных расходов
15:42 Экономика
Румас считает недопустимым доводить показатели частному бизнесу
15:39 Экономика
У жителя Полоцкого района изъяли почти 50 г мощнейшего опиоида
15:31 Происшествия
Пинчанин заплатит более чем Br1,2 тыс. штрафа за нелегальную перевозку пассажиров
15:18 Происшествия
Претендент на статусы наблюдателя или партнера ОДКБ должен иметь дипотношения со всеми членами организации
15:05 Общество
Памятник первому минскому князю Глебу появится в центре столицы
15:03 Регионы
В Беларуси в "магические даты" августа заключили брак почти 1,7 тыс. пар
14:50 Общество
Стартовал республиканский творческий конкурс "Под знаком Года малой родины"
14:48 Общество
Китай примет более строгие меры защиты прав интеллектуальной собственности
14:42 В мире
Создание ювелирного холдинга ЕАЭС обсудят на форуме "Евразийская неделя"
14:38 Экономика
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В меню школьных обедов в Гомеле включены 17 новых блюд

Регионы 28.08.2018 | 13:37
В столовой
В столовой

28 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле с нового учебного года в меню школьных обедов включат 17 новых блюд. Об этом сообщила сегодня журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор КУП "Гомельский городской комбинат школьного питания" Светлана Царик.

Светлана Царик
Светлана Царик

Разработкой блюд занимались инженеры-технологи комбината, который обеспечивает горячим питанием школьников Гомеля. Среди новинок - горячее из мясных продуктов, семь салатных разработок на основе полезных овощей. Новые салаты будут многокомпонентные, в них добавят различные виды белорусских овощей. Школьникам предложат два новых вида запеканки из яблок. Разнообразят и гарниры, в частности овощными ассорти.

Буфетчик СШ №72 Ирина Громыко
Буфетчик СШ №72 Ирина Громыко

Буфетчик СШ №29 Оксана Морозюк
Буфетчик СШ №29 Оксана Морозюк

Практику внедрения в школьное меню фирменных блюд комбинат применяет уже много лет. По словам его руководителя, не совсем любимые детьми продукты подаются в другой форме, добавляются новые ингредиенты. К примеру, вместо традиционной печени предлагают печеночные оладьи.

Учащаяся СШ №29 Алина Аксютик
Учащаяся СШ №29 Алина Аксютик

Для школьников Гомеля составлено примерное двухнедельное меню с учетом требований основных санитарных норм и правил организации питания в учреждениях общего среднего образования. "В меню учтены энергетическая составляющая, калорийность блюд, натуральность продуктов. В рацион добавлено больше овощей, фруктов, разнообразных легких салатов, кондитерских изделий, имеющих в своем составе только натуральные ингредиенты", - пояснила директор Гомельского комбината школьного питания.

Повар СШ № 29 Наталья Чесская готовит к работе новый духовой шкаф.
Повар СШ № 29 Наталья Чесская готовит к работе новый духовой шкаф.

В столовой
В столовой

Повар СШ № 72, молодой специалист Татьяна Товпеко
Повар СШ № 72, молодой специалист Татьяна Товпеко

Повар СШ № 72 Наталья Худенко
Повар СШ № 72 Наталья Худенко

Технолог приготовления пищи школьной столовой СШ № 72 Елена Левенкова демонстрирует готовность оборудования для приготовления пищи.
Технолог приготовления пищи школьной столовой СШ № 72 Елена Левенкова демонстрирует готовность оборудования для приготовления пищи.

Заведующая производством школьной столовой СШ №29 Оксана Явных
Заведующая производством школьной столовой СШ №29 Оксана Явных

Светлана Царик подчеркнула, что сохранится вариативность меню. "Чтобы был выбор, применяем элементы шведского стола, свободный выбор для детей старшего возраста. Стремимся сбалансировать вкус и качество блюд и желания детей. Наша приоритетная позиция - полезное, здоровое питание", - сказала она.

По словам директора комбината, при подготовке к 1 сентября были пересмотрены технологические карты, рецептуры, изменен подход в накрытии столов, подаче блюд, улучшена культура производства. Комбинат обеспечивает питанием 50 тыс. детей. В основном еду для них готовят в школьных столовых. "Однако более 3 тыс. ребят кормим привозным питанием - в тех учреждениях, где есть только столовые-раздаточные. Чтобы улучшить организацию питания этих детей, провели большую модернизацию кулинарного цеха на базе комбината школьного питания", - рассказала руководитель. Свыше Br300 тыс. направили на закупку технологического оборудования: плит, варочных котлов, пароконвектомата. Проведена модернизация систем вентиляции, канализации, холодильного оборудования. "Большую работу проделали и отделы образования, спорта и туризма, школы: новый вид приобретают пищеблоки, обеденные залы, приобретено современное технологическое оборудование", - подчеркнула Светлана Царик.

Повар СШ №72 Валентина Железнякова
Повар СШ №72 Валентина Железнякова

Изменения произошли и в буфетах. Здесь основной акцент сделан на здоровом, витаминизированном, полезном питании. На витринах нет газировки, чипсов, соленых сухариков.

Светлана Царик отметила, что предприятие совместно со школами проводит информационную работу по формированию культуры питания как среди детей, так и среди родителей: "Организуем дегустации, рассказываем о пользе того или иного продукта, как их использовать в рационе, участвуем в программе на телевидении "Моя кухня".

Заведующая школьной столой Валентина Вага проверяет готовность холодильных установок.
Заведующая школьной столой Валентина Вага проверяет готовность холодильных установок.

В этом году будет продолжена и еще одна добрая многолетняя традиция: 3 сентября для всех школьников проведут День сладкоежки. Ребят в школьных столовых ждут сладкие угощения - пирожные, кексы.

Коммунальное унитарное предприятие "Гомельский городской комбинат школьного питания" основано в 1992 году. На данный момент это государственное многопрофильное предприятие, состоящее из 108 структурных подразделений: столовых учреждений образования, кулинарного, кондитерского цехов, хлебного участка, магазинов, торговых павильонов, ресторанов, баров и кафе общей численностью персонала более 1 тыс. человек. Основное направление деятельности комбината - предоставление услуги по обеспечению горячим питанием школьников Гомеля.-0-

Фото Сергея Холодилина

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Гомель, питание, школы
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.406 BYN 2.403 BYN 2.408 BYN
USD
2.0586 BYN 2.057 BYN 2.063 BYN
RUB
3.0543 BYN 3.046 BYN 3.055 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Губернатор Астраханской области возложил венок к монументу Победы в Минске
Все видео

Фотоновости

Могилев принимает форум "Город, дружественный детям и подросткам"
Все фото

Инфографика

Осторожно! Линии электропередачи Какие меры безопасности необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время интервью Лукашенко ответил на домыслы по поводу своих "страхов"
Лукашенко направил соболезнование Радеву в связи с многочисленными жертвами автобусной аварии возле города Своге
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии и укреплении межгосударственного диалога с Молдовой
Политика
Во время встречи Андрейченко: Беларусь готова развивать промышленную кооперацию с Вьетнамом
Туркменистан презентовал концепцию своего председательства в СНГ в 2019 году
ЕЭК и правительство Фарерских островов подписали меморандум о взаимопонимании
Экономика
Румас считает недопустимым доводить показатели частному бизнесу
МАЗ разработает автобус для африканских дорог
Урожайность арбузов в Беларуси ожидается выше прошлогодней
Происшествия
Фото МЧС В Брестском районе спасатели деблокировали водителя после лобового ДТП
У жителя Полоцкого района изъяли почти 50 г мощнейшего опиоида
Пинчанин заплатит более чем Br1,2 тыс. штрафа за нелегальную перевозку пассажиров
Общество
Выставка-ярмарка "Мебель-2018": о будущем отрасли узнаем в сентябре
Правительство определилось с задачей на 2019 год по зарплатам бюджетников и пенсиям
Претендент на статусы наблюдателя или партнера ОДКБ должен иметь дипотношения со всеми членами организации
Спорт
Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира Виктория Азаренко победила на старте US Open
Заявка БАТЭ на выездной матч плей-офф Лиги чемпионов с ПСВ включает 21 футболиста
Футболисты "Слуцка" победили "Луч" в заключительном матче 19-го тура чемпионата Беларуси
Технологии
Сергей Золотой. Фото из архива Эскизный проект российско-белорусского спутника будет готов в этом году
Белорусские ученые планируют принять участие в экспериментах по космическому проекту SIRIUS
Концепцию программы по дистанционному зондированию Земли утвердят на ближайшем союзном Совмине
Культура
Представителя Беларуси на детском "Евровидении-2018" назовут 31 августа
Белорусский фильм "Не игра" удостоен спецприза Музея Победы на фестивале "Волоколамский рубеж"
Познер и Макаревич выступят в проекте XIII Международного фестиваля Юрия Башмета
В мире
Фото с сайта Radio Bio Bio В Чили число пострадавших из-за ядовитого облака возросло до 300 человек
В Китае погибли пять человек из-за взрыва на алюминиевом заводе
В Германии появилась золотая статуя Эрдогана
Калейдоскоп
Фото Esquire Первый тизер к новому сезону "Игры престолов" показали на HBO
Кубинские бармены приготовили 540-литровый коктейль
Стала известна программа 75-го Венецианского кинофестиваля
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Строим будущее вместе
Забота на страже лета
Генетика – наука социальная
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия