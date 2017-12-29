В местах массовых гуляний Минска предусмотрены посменная уборка и круглосуточные туалеты

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни новогодних праздников порядок в местах массовых гуляний в Минске будут наводить посменно, туалеты будут работать круглосуточно, сообщил сегодня генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Назначены дежурные, обеспечен выход необходимого количества спецтехники и рабочих, - сказал Денис Глинский. - В центральной части города для обеспечения должного порядка в смену будут задействованы около 100 человек и 70 единиц спецтехники. В том числе 10 инженерно-технических работников, 85 уборщиков территорий, 5 слесарей аварийно-восстановительных работ".

Также в центральной части Минска в местах проведения массовых гуляний будут установлены 20 контейнеров для мусора и 71 биотуалет, рядом с которыми организовано дежурство спецтехники. Такими местами определены площадь Октябрьская, проспект Победителей (возле спуска на набережную в районе ул. Мельникайте; возле Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов), контрольно-пропускные пункты в режимной зоне Дворца спорта.

"Кроме того, в городе будут функционировать 77 стационарных и модульных туалетов. Прилегающие к местам проведения массовых мероприятий будут доступны круглосуточно, остальные будут работать в продленном режиме - до 23.00", - добавил Денис Глинский.

О готовности своих служб к работе в выходные и праздничные дни, а также о проведенной подготовке доложили и представители РУП "Минскэнерго", УП Спецкоммунавтотранс", СООО "Ремондис".-0-