6 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В местных Советах Гродненской области почти половина депутатов - женщины. Об этом сегодня во время торжественного приема к Международному дню женщин сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостями приема в облисполкоме стали 25 женщин, достигших высоких результатов в различных сферах деятельности: производстве, образовании, медицине, спорте и других.

"У нас соблюдается равенство полов. В общей численности населения региона женщины занимают 53%, однако есть отрасли - образование, здравоохранение, социальное сфера, - где до 80% всех работающих - это представительницы прекрасной половины человечества", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что женщины все чаще занимают руководящие посты, принимают участие в управлении государством. Например, в местных Советах, выборы в которые состоялись недавно, в Гродненской области женщины составляют 46% от общего количества депутатов.

"Но для нас они в первую очередь остаются милыми и любимыми женами, мамами и дочками. Поэтому накануне прекрасного весеннего праздника желаю всем женщинам Гродненщины отличного настроения и как можно больше праздничных и счастливых дней", - подчеркнул губернатор.

"История появления праздника связана с движением женщин в борьбе за равные с мужчинами права: право на работу и оплату труда, избирательное право. А сегодня мы говорим, что не осталось исключительно мужских профессий, таких как воинская служба или работа в правоохранительных органах", - отметила заместитель прокурора Гродненской области Светлана Рахман. Она пожелала женщинам успехов в профессии, но отметила, что при этом важно не растерять главные женские качества: доброту, понимание, теплоту и любовь к близким.

От руководства облисполкома приглашенным были вручены цветы и сувениры. Приятным продолжением торжественного приема стали творческие номера.

Праздничные мероприятия и концерты проходят в эти дни во всех районах Гродненской области. А 7 марта на сцене Гродненского областного драматического театра оду женщинам исполнят лучшие коллективы региона.-0-