2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске, Витебске и Могилеве 1 мая побиты температурные рекорды 1977 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В белорусской столице 1 мая был побит температурный рекорд 41-летней давности - воздух прогрелся до 27,4 градуса тепла. Ранее самая высокая температура в первый день мая была в 1977 году - плюс 26,7 градуса.
В Витебске и Могилеве температура 1 мая поднялась до 27,5 градуса тепла. В результате также были обновлены рекорды 41-давности (плюс 26,1 и плюс 26,7 градуса соответственно).
По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается от 19 до 25 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 26-29 градусов. Будет переменная облачность, днем преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый умеренный, при грозах порывистый.-0-
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