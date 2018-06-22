В Минске 23 июня в связи с репетицией парада изменяется работа транспорта

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 23 июня вносятся изменения в работу общественного транспорта в связи с генеральной репетицией парада. Такая информация размещена на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.

С 17.00 до 24.00 маршруты движения будут скорректированы. Колонна техники проследует по маршруту ул. Основателей, ул. Стариновская, пр. Независимости, пр. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, пр. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова, пр. Независимости, ул. Стариновская, ул. Основателей.

С подробной информацией о вносимых изменениях можно ознакомиться на сайте учреждения. На некоторых городских и пригородных маршрутах движение транспорта будет временно приостановлено.-0-