В Минске 23 июня в связи с репетицией парада изменяется работа транспорта

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 июня 2018, Пт
+17°C
Сплошная облачность EUR 2.3177
USD 2.0076
RUB 3.1463
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства
Президент
"Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности - Макей
Политика
Реконструкторы воссоздали ключевые моменты обороны Брестской крепости
Общество
"Мы как раз ломали голову, как решить жилищный вопрос для сына". Квартиру от "Евроопт" выиграла швея из Минска Наталия Саванович
Общество
Абсолютному большинству сельчан Оршанского района нравятся магазины "Евроопт" - исследование Института социологии НАН РБ
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Витебске открылся сервисный центр УП "Витебскоблгаз"
12:44 Регионы
Совместные пилотные проекты дадут толчок развитию отношений Беларуси и Вьетнама - Семашко
12:42 Экономика
В Кричеве мужчина убил бывшую жену и застрелился
12:36 Происшествия
Могилевский "Днепр" и минское "Торпедо" откроют 13-й тур футбольного чемпионата Беларуси
12:33 Спорт
Парковка на нескольких улицах Минска будет запрещена 23 и 28 июня из-за подготовки к параду
12:30 Регионы
Белорусская железная дорога проведет 28 июня Единый день пассажира
12:28 Общество
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 23 июня
12:27 Общество
Шквалистый ветер в Литве оставил без электричества около 4 тыс. домов
12:22 В мире
Пресс-конференция о современных технологиях формирования экокультуры пройдет в БЕЛТА 26 июня
12:19 Общество
Молодежный фестиваль "Васiльковы вянок" пройдет 29 июня - 1 июля на озере Селява
12:17 Регионы
Руководители "Белавтоконтинента" строили деятельность по принципу финансовой пирамиды
12:11 Происшествия
Белорусско-вьетнамское СП по производству молочных продуктов планируется начать строить в конце года
12:10 Экономика
Совмин предложил двум банкам предоставить в 2018 году кредиты рыбоводным организациям
12:09 Экономика
Первый заместитель гендиректора Рогачевского МКК задержан за взятку
12:05 Происшествия
В Минске покажут омолаживающую комедию Бландин Ленуар "50 весенних дней"
12:02 Культура
Макей: Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС станут своего рода дорожной картой сотрудничества до 2020 года
12:00 Политика
Генеральный секретарь ОБСЕ в октябре планирует посетить Минск - Макей
12:00 Политика
Районные отделы образования Гомельской области допускали нарушения при закупках продуктов питания - КГК
11:59 Происшествия
Хан об упрощении визового режима с ЕС: при наличии доброй воли последний километр можно пробежать
11:59 Политика
Time поместил на обложку коллаж с Трампом и плачущей девочкой-мигранткой
11:51 В мире
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
День Независимости День Независимости
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Минске 23 июня в связи с репетицией парада изменяется работа транспорта

Регионы 22.06.2018 | 11:36
Фото из архива
Фото из архива

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 23 июня вносятся изменения в работу общественного транспорта в связи с генеральной репетицией парада. Такая информация размещена на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.

С 17.00 до 24.00 маршруты движения будут скорректированы. Колонна техники проследует по маршруту ул. Основателей, ул. Стариновская, пр. Независимости, пр. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, пр. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова, пр. Независимости, ул. Стариновская, ул. Основателей.

С подробной информацией о вносимых изменениях можно ознакомиться на сайте учреждения. На некоторых городских и пригородных маршрутах движение транспорта будет временно приостановлено.-0-

﻿
Теги
Минск, транспорт
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3177 BYN 2.325 BYN 2.33 BYN
USD
2.0076 BYN 1.994 BYN 2 BYN
RUB
3.1463 BYN 3.145 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций
Все видео

Фотоновости

Заседание Белорусско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло в Минске
Все фото

Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 22 246 зрителей. Спортобъект на 75% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации.
Вся инфографика
Президент
(слева направо) Татьяна Холодович, Александр Лукашенко и Артем Быков Лукашенко: стадион "Динамо" станет родным домом для любителей активного отдыха
Лукашенко: проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства
Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую область
Политика
Владимир Макей "Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности - Макей
Макей: Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС станут своего рода дорожной картой сотрудничества до 2020 года
Генеральный секретарь ОБСЕ в октябре планирует посетить Минск - Макей
Экономика
Сергей Попков Беларусь в июле представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов EU4Digital
Совместные пилотные проекты дадут толчок развитию отношений Беларуси и Вьетнама - Семашко
Белорусско-вьетнамское СП по производству молочных продуктов планируется начать строить в конце года
Происшествия
Фото Гомельского областного управления МЧС В Жлобинском районе легковушка врезалась в отбойник
В Кричеве мужчина убил бывшую жену и застрелился
Руководители "Белавтоконтинента" строили деятельность по принципу финансовой пирамиды
Общество
Валерий Ковальков Минтруда пояснило, как не попасть в "пенсионную ловушку"
Белорусская железная дорога проведет 28 июня Единый день пассажира
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 23 июня
Спорт
Во время церемонии открытия Открытие стадиона "Динамо": лучшие кадры
Могилевский "Днепр" и минское "Торпедо" откроют 13-й тур футбольного чемпионата Беларуси
Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на матч ЧМ с нигерийцами
Технологии
Официальный сайт II Европейских игр обновлен ровно за год до старта соревнований
Обнаружен опасный вирус на Android
Аудитория Instagram выросла до 1 млрд человек
Культура
Фото из социальных сетей Праздник народного мастерства проведут 23 июня в Полоцком районе
В Минске покажут омолаживающую комедию Бландин Ленуар "50 весенних дней"
Первая персональная выставка внучатой племянницы Шагала представлена в Тель-Авиве
В мире
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы начала ВОВ
Шквалистый ветер в Литве оставил без электричества около 4 тыс. домов
Time поместил на обложку коллаж с Трампом и плачущей девочкой-мигранткой
Калейдоскоп
Названы лучшие фильмы первого полугодия 2018 года
Подруга Криштиану Роналду показала в Москве помолвочное кольцо
Премьер уходит в декретный отпуск: Джасинда Ардерн родила первенца
Газета 7 дней
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый: «Учиться у Китая нужно скорости»
Заблудшие в трех соснах
Великан Витебской губернии
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия