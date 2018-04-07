В Минске 7 и 8 апреля увеличено количество автобусов в направлении кладбищ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с массовыми посещениями кладбищ 7 и 8 апреля увеличено количество автобусов на действующих городских маршрутах, обеспечивающих доставку к местам захоронения. Такая информация размещена на сайте ГУ "Столичный транспорт и связь", сообщает БЕЛТА.

В частности, увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах №5Э "ДС Чижовка - кладбище "Михановичи", №31 "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище", №68 "ДС Карастояновой - Северное кладбище", №94С "АС Автозаводская - Чижовское кладбище", №109 "ДС Карбышева - Северное кладбище", №170Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище".-0-