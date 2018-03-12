12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бронхиальной астмой страдают 1,5% детей, сообщил журналистам главный внештатный детский аллерголог Министерства здравоохранения, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза, передает корреспондент БЕЛТА.

В целом по республике этот показатель составляет чуть более 1%, уточнил Дмитрий Буза. По его словам, в настоящее время на диспансерный учет ставят детей с астмой при любой степени тяжести заболевания. Если раньше до врачей доходили только с тяжелыми случаями, то сейчас все чаще ставят диагноз "легкая бронхиальная астма". Вовремя поставив диагноз и назначив терапию, можно предупредить утяжеление симптомов.

Что касается аллергического ринита, на учете с этим заболеванием в Беларуси состоят 1-2% детей. По статистике, аллергическим ринитом страдают 15-20% населения.

При лечении аллергии может применяться аллерговакцинация. Ее суть в том, что врач находит аллергическую патологию и фактор, который ее провоцирует, а затем в небольших дозах вводит в организм аллергены. Доза постепенно увеличивается. В последующем человек встречается с аллергеном, но больше на него не реагирует. "Если раньше проводили вакцинацию подкожно, то сегодня есть альтернатива - таблетки и капли. Лечение назначается врачом-аллергологом, только он решает, есть ли показания, и назначает конкретную схему пациенту. Этот метод лечения высокоэффективен и позволяет перенастроить работу иммунной системы. По статистике, эффективность метода составляет около 80%", - рассказал Дмитрий Буза.

Он подчеркнул значимость профилактики аллергических заболеваний. Первичная профилактика должна начинаться еще в период беременности. Прежде всего надо исключить активное и пассивное курение, контакт с пылью и шерстью животного. Беременной женщине важно следить за питанием. "Эти простейшие мероприятия позволяют родить здорового ребенка и не допустить, чтобы возможная наследственная предрасположенность трансформировалась в конкретное аллергическое заболевание", - заключил врач.-0-