В Минске чествовали 180 талантливых детей и подростков

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник-чествование 180 талантливых ребят "Здесь зажигаются звезды" состоялся сегодня в мраморном зале Минского государственного дворца детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали учащиеся и коллективы дворца всех годов обучения, активно занимающиеся научно-исследовательской, художественно-культурной, спортивной или общественно полезной деятельностью, добившиеся высоких результатов и значительных успехов в международных, республиканских, городских конкурсах, фестивалях, а также проявившие инициативу в общественной работе.

Лауреатами по итогам года стали 180 детей и подростков - 28 учащихся и 20 коллективов дворца, которые награждены в четырех номинациях: "Дебют года", "Прорыв года", "Гордость дворца", "Лауреат года". Самые яркие их достижения были представлены на празднике. Сменяли друг друга выступления танцевальных ансамблей и вокалистов, кружковцев.

На празднике в мраморном зале также была организованна Почетная аллея именных звезд лауреатов данного мероприятия, которое проводится уже в шестой раз. Гости торжества - актер театра и кино Сергей Жбанков, скульптор и дизайнер Максим Петруль, прославленный боксер Александр Устинов - поздравляли талантливых мальчиков и девочек и делились с ними секретами своего успеха. Впрочем, многим из ребят впору и самим уже раздавать советы сверстникам.

Организаторами мероприятия являются комитет по образованию Мингорисполкома и Минский государственный дворец детей и молодежи.-0-