В Минске до конца года планируется ввести 38 жилых домов

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с начала года введено в эксплуатацию 34 жилых дома, до конца года планируется сдать еще 38 домов, сообщил сегодня журналистам председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.
Всего, по данным на 8 августа, построено 305 тыс. кв.м жилья при годовом задании 720 тыс. кв.м. Большое внимание уделяется вопросам улучшения жилищных условий многодетных семей, на учете нуждающихся в городе состоят более 5,5 тыс. таких семей.
"В этом году обеспечим жильем 611 многодетных семей, планируем начать строительство еще 8-9 домов для этой категории - около 800 семей будут включены в долевое строительство в разных микрорайнах, в частности в районе ул. Скрипникова - Притыцкого, Сухарево", - отметил Дмитрий Гуриненко.
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