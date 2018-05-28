28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца года планируется ввести в эксплуатацию 47 жилых домов, сообщил председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на 2018 год городу доведено задание по строительству 720 тыс. кв.м жилья, в том числе 160 тыс. кв.м предназначено для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, около 70 тыс. кв.м - для многодетных семей. В настоящее время сдано в эксплуатацию 25 домов, или 236 тыс. кв.м.

"До конца года нужно ввести еще 47 жилых домов. Совместно с администрациями районов ведется работа по завершению строительства жилья с превышением нормативных сроков - в столице насчитывается шесть таких объектов", - сказал Дмитрий Гуриненко.

На стадии строительства находится 99 жилых домов общей площадью 1,1 млн. кв.м. В первом полугодии необходимо ввести не менее 35% от годового задания, по итогам девяти месяцев - не менее 65%. "Для выполнения задания по полугодию нужно отработать вопросы по вводу в мае-июне дома по пр. Дзержинского-ул. Щорса (заказчик ОДО "Айрон") и жилого дома №2.4 в комплексе "Минск-Мир" (заказчик ИООО "Дана Астра").

Также на особом контроле находятся четыре жилых дома в Партизанском, Первомайском и Фрунзенском районах. В их числе жилые дома по ул. Дражня, в районе ул. Фогеля, Волгоградской - Ватутина, Шаранговича-Горецкого.-0-