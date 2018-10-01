В Минске до конца года пройдут аукционы по 35 инвестиционным площадкам

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца текущего года в Минске проведут 35 аукционов по инвестиционным площадкам. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидаем, что многие из них будут успешными. В частности, в конце месяца пройдет аукцион, победитель которого сможет проектировать объект общественного назначения по ул. Немига. Будут выставлены три площадки для строительства жилья, три - для создания объектов общественного питания, шесть - для небольших торговых объектов в спальных микрорайонах города и два объекта - под автосервис", - отметил Павел Лучинович.

/Будет дополнено/.-0-