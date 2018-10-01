В Минске до конца года сдадут в эксплуатацию арендный дом в Новинках

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца года в Минске будет сдан в эксплуатацию арендный дом в Новинках. Об этом сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего для общегородской очереди было построено 12 домов, арендный фонд столицы насчитывает более 1,4 тыс. квартир с учетом 195 квартир, которые переданы в фонд самостоятельными застройщиками. В текущем году построены и заселены два арендных дома по ул. Павлины Меделки (микрорайон Новинки. - Прим. БЕЛТА) на 235 квартир. К концу года запланирована сдача третьего арендного дома в этом же микрорайоне", - отметила Елена Лукашевич.

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