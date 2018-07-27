В Минске до конца года заменят около 5 тыс. мусорных контейнеров

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до конца года планируется заменить около 5 тыс. контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов и твердых коммунальных отходов. О своих планах проинформировали руководители предприятий "Спецкоммунавтотранс" и "Ремондис Минск" Анатолий Жаврид и Эрвин Куртбединов сегодня на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

На обслуживании УП "Спецкоммунавтотранс" находятся два контейнерных хозяйства, переданных в марте этого года от жилищных организаций Ленинского, Заводского, Партизанского, Первомайского, Советского и Центрального районов. В общей сложности это 12,6 тыс. контейнеров, почти половина из которых требует ремонта или замены. Теми, что еще можно привести в надлежащее состояние, занимаются специальные ремонтные бригады предприятия с выездом во дворы. "На 1 июня отремонтированы 698 контейнеров и заменены 329. За выделенные средства операторов вторичным материальных ресурсов закуплены 780 пластиковых контейнеров, которые установлены в июле взамен сетчатых металлических в комплекте для сбора бумаги, пластика и стекла. За собственные средства приобрели еще 600 пластиковых евроконтейнеров для сбора ТКО. Они будут установлены в августе, - рассказал Анатолий Жаврид. - Также в этом году планируется за счет оператора ВМР закупить тысячу контейнеров для замены устаревших и за собственные средства - 750 евроконтейнеров для сбора ТКО".

СООО "Ремондис Минск" обслуживает Октябрьский, Московский и Фрунзенский районы, на его балансе числится около 11 тыс. контейнеров. По словам генерального директора Эрвина Куртбединова, предприятие нацелено на полную замену контейнеров с боковой загрузкой. "В 2017 году было заменено 1,7 тыс. контейнеров, за два квартала этого - 935. До конца года планируется заменить 2,6 тыс. контейнеров. А в 2019 году, чтобы полностью обновить свои объекты, планируем закупить еще 3,2 тыс. Таким образом всего мы заменим в Минске около 12 тыс. контейнеров", - заключил Эрвин Куртбединов.

Основная задача обоих предприятий - поддержание надлежащего состояния территорий во дворах и улучшение качества услуг по сбору и вывозу отходов, раздельному сбору ВМР.-0-