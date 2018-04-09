В Минске два выхода со станции метро "Восток" с 10 по 30 апреля будут закрыты

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два выхода со станции метро "Восток" в Минске будут закрыты с 10 по 30 апреля. Такая информация размещена в Твиттер-аккаунте Минского метрополитена, сообщает БЕЛТА.
"С 10 по 30 апреля 2018 года у метро "Восток" будут производиться ремонтные работы. В связи с этим выход к ТЦ "Счастье" (пр-т Независимости, 155 к.1) и выход к ТРЦ "Dana Mall" (улица Петра Мстиславца, 11) будут закрыты", - говорится в сообщении.-0-
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