В Минске еще две автопарковки станут платными с 23 июня

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на участках улиц Комсомольской и П. Бровки две автопарковки с 23 июля станут платными, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

Оставить автомобиль по обе стороны ул. Комсомольской от ул. Кирова до пр. Независимости и также по обе стороны ул. П. Бровки от пр. Независимости до ул. Платонова можно будет уже за определенную плату. Тарифы, способы оплаты и время работы парковки указаны на информационных стендах, которые размещены в зоне действия услуги.

Кроме того, автовладельцев начали заранее информировать о готовящихся изменениях - с помощью зеленых листовок-оповещений.

Поставив автомобиль в зоне платной парковки, водитель сразу должен произвести оплату. Это можно сделать специальной карточкой парковки или с помощью абонемента; со счета мобильного оператора (через SMS или USSD-запрос на единый короткий номер 204); посредством паркомата наличными или банковской картой; через платежный терминал, мобильный или интернет-банкинг (ЕРИП).

Ранее платную парковку в Минске организовали на участке ул. Берсона между ул. Мясникова и ул. Володарского (с 21 мая).-0-