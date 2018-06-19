В Минске еще две автопарковки станут платными с 23 июня

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на участках улиц Комсомольской и П. Бровки две автопарковки с 23 июля станут платными, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".
Оставить автомобиль по обе стороны ул. Комсомольской от ул. Кирова до пр. Независимости и также по обе стороны ул. П. Бровки от пр. Независимости до ул. Платонова можно будет уже за определенную плату. Тарифы, способы оплаты и время работы парковки указаны на информационных стендах, которые размещены в зоне действия услуги.
Кроме того, автовладельцев начали заранее информировать о готовящихся изменениях - с помощью зеленых листовок-оповещений.
Поставив автомобиль в зоне платной парковки, водитель сразу должен произвести оплату. Это можно сделать специальной карточкой парковки или с помощью абонемента; со счета мобильного оператора (через SMS или USSD-запрос на единый короткий номер 204); посредством паркомата наличными или банковской картой; через платежный терминал, мобильный или интернет-банкинг (ЕРИП).
Ранее платную парковку в Минске организовали на участке ул. Берсона между ул. Мясникова и ул. Володарского (с 21 мая).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3287 BYN
|2.325 BYN
|2.333 BYN
|USD
|2.0102 BYN
|2.01 BYN
|2.014 BYN
|RUB
|3.17 BYN
|3.14 BYN
|3.16 BYN