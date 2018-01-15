15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Минском районе окунуться в прорубь на Крещение можно будет в восьми местах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД.

На восьми спасательных станциях в столице и районе все подготовлено для купаний. Окунуться можно будет в двух оборудованных местах на Минском море, также подготовлено по одному месту на Вяче и Птичи, на водохранилище Криница, на Цнянском водохранилище, Комсомольском озере и водохранилище Дрозды.

В Беларуси купание во время Крещения будет организовано в районе 53 спасательных станций и 34 спасательных постов. В мероприятиях будут задействованы работники ОСВОДа и МЧС, будут присутствовать правоохранители и медики. С каждым годом количество участников купаний увеличивается.

По мнению медиков, участники купаний должны в первую очередь иметь хорошее здоровье. К примеру, сосудистые заболевания - варикозная болезнь, атеросклероз - ухудшают кровоснабжение отдаленных участков тела, соответственно переохлаждения у таких людей могут случаться чаще. Также необходимо тепло одеваться до и после купания и не употреблять спиртного. Потому что от алкоголя некоторое время человек может чувствовать прилив тепла, но затем наступает спазм сосудов, температура тела снижается, особенно на руках и ногах. Поэтому в состоянии опьянения на сильный мороз выходить не нужно.-0-