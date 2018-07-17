В Минске из-за ливня останавливались трамваи и троллейбусы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 16 июля из-за ливня останавливались трамваи и троллейбусы, сообщили БЕЛТА на ГП "Минсктранс".

Дольше всего было остановлено движение троллейбусов на маршруте №12 и автобусов на маршруте №52 на ул. Хмелевского в направлении пр. Дзержинского: с 19.35 до 21.07. Около 40 минут составила остановка троллейбусов на маршрутах № 3, 16, 17, 34, 41, 41д, 67 на пр. Партизанский, пл. Ванеева в обоих направлениях, а также № 35, 35д, 36 на ул. Якубова в направлении ул. Плеханова.

Более чем на 20 минут были остановлены трамваи на ул. Плеханова в направлении пр. Рокоссовского на маршрутах № 3, 6, 9 и на Старовиленском тракте в направлении пр. Машерова на маршрутах № 3, 5.

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, по городу осадки распределились неравномерно. "Грозовые облака по своей площади могут достигать 10 кв.км, они не накрывают сплошным потоком город. Так, наша метеостанция в районе обсерватории зафиксировала 15 мм. В то время как, например, в районе Национального аэропорта Минск и Самохваловичей выпало 23 мм - это четверть месячной нормы", - пояснила дежурный синоптик.-0-