В Минске из-за непогоды затруднено движение по пр.Независимости

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за непогоды затруднено движение по проспекту Независимости, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова.
"По имеющейся информации, на данный момент затруднено движение по проспекту Независимости на выезде из города. В частности, подтопления есть по улицах Толбухина и Сурганова", - рассказала Вероника Романькова.
В ГАИ Минска рекомендует водителям учитывать эту информации при планировании поездок. Также обращают внимание на важность соблюдения скоростного режима и дистанции. Из-за мокрого асфальта повышается риск мелких ДТП.
Как сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, неблагоприятные явления сохранятся до 23 часов.-0-
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