В Минске из-за повреждения сети остановились троллейбусы по ул. Орловской и в Зеленом луге

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за повреждения контактной сети остановились троллейбусы по ул. Орловской и в районе ДС Зеленый Луг-7, сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Так, движение на маршрутах № 22, 33, 38, 40, 54, 55, 92 было остановлено с 17.40. Троллейбусы №33, 38, 54, 55 ходили до 2-го кольца, был организован временный автобусный маршрут №22т "ДС Карастояновой - ст.м. Я.Коласа". Движение возобновлено в 18.31.

С 17.29 на ДС Зеленый Луг-7 остановлено движение троллейбусов на маршрутах №2, 46, 53. Троллейбусы №46, 53 следуют до РК Зеленый Луг-3, №2 - до ДС Калиновского. Организован временный автобусный маршрут №2т "ДС Зеленый Луг - ДС Уручье-2".-0-