В Минске из-за ремонта покрытия перекроют движение по ул.Горовца

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно перекроют движение всех видов транспорта по ул.Горовца на участке от ул.Ванеева до ул.Плеханова - на период ремонтных работ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

По программе капитального ремонта с модернизацией ул.Горовца от ул.Ванеева до дома №30 в ближайшие дни на данном участке будет проводиться асфальтирование. В этой связи с 6.00 18 августа до 22.00 19 августа и с 6.00 25 августа до 22.00 26 августа будет действовать запрет на движение любого транспорта.

Столичная ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-