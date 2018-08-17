В Минске из-за ремонта покрытия перекроют движение по ул.Горовца

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно перекроют движение всех видов транспорта по ул.Горовца на участке от ул.Ванеева до ул.Плеханова - на период ремонтных работ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
По программе капитального ремонта с модернизацией ул.Горовца от ул.Ванеева до дома №30 в ближайшие дни на данном участке будет проводиться асфальтирование. В этой связи с 6.00 18 августа до 22.00 19 августа и с 6.00 25 августа до 22.00 26 августа будет действовать запрет на движение любого транспорта.
Столичная ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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