В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла. Соответствующее решение Мингорисполкома №24 от 4 января 2018 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на ноябрь 2017 года установлен в размере 0,0142 Гкал/кв.м (на октябрь он составлял 0,0124 Гкал/кв.м), на подогрев 1 куб.м воды - 0,0775 Гкал/куб.м (на октябрь 2017 года - 0,0767 Гкал/куб.м).

Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после официального опубликования.-0-