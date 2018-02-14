В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил новые нормативы фактического расхода тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла. Соответствующее решение Мингорисполкома №330 от 1 февраля 2018 года официально опубликовано сегодня на
Норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на декабрь 2017 года установлен в размере 0,0171 Гкал/кв.м, а на подогрев 1 куб.м воды на декабрь 2017 года - 0,0788 Гкал/куб.м.
Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.
Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.419 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN