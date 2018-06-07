В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла. Соответствующее решение Мингорисполкома №1816 от 31 мая 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на март 2018 года установлен в размере 0,0201 Гкал, на подогрев 1 куб.м воды - 0,0747 Гкал.

Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров №571 от 12 июня 2014 года.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-