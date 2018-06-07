В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской исполнительный комитет установил нормативы фактического потребления тепловой энергии в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепла. Соответствующее решение Мингорисполкома №1816 от 31 мая 2018 года опубликовано на
Норматив фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 кв.м общей площади жилых помещений на март 2018 года установлен в размере 0,0201 Гкал, на подогрев 1 куб.м воды - 0,0747 Гкал.
Данные нормативы установлены на основании ч.2 п.29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров №571 от 12 июня 2014 года.
Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3535 BYN
|2.352 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.0015 BYN
|1.991 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.2244 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN