В Минске изменяется график движения некоторых автобусов с открытием завода у полигона "Тростенецкий"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 15 января изменяется расписание движения некоторых городских автобусных маршрутов в связи с открытием мусороперерабатывающего сортировочного завода в районе полигона твердых коммунальных отходов "Тростенецкий", сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
Так, по будним дням организованы отправления с АС "Автозаводская" по маршруту №161 (в 6.25), №161а (в 20.05 и 20.27), а также №161с (в 7.13). Одновременно отменяются отправления с АС "Автозаводская" по маршрутам №110 (6.26) и №110а (20.29).
По выходным дням организуются отправления с АС "Автозаводская" по маршрутам №161 (6.25), №161а (20.05 и 20.25). Отменяются отправления с этой автостанции по маршрутам №110 (6.25) и №110а (20.06 и 20.26).
Пассажирам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок.-0-
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