В Минске к акции "Портфель первоклассника" подключатся новые торговые объекты

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество торговых объектов, подключившихся к городской социальной акции "Портфель первоклассника", в этом году в Минске вырастет. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ОАО "ЦУМ Минск" в 14.00 торжественно стартует акция "Портфель первоклассника". "Традиционно горожане, общественные организации подключаются к мероприятиям и оказывают посильную помощь в подготовке к новому учебному году первоклассников из многодетных или малообеспеченных, неполных семей, детей-инвалидов. В этом году мы планируем расширить свою географию: если прежде в акции участвовали 5-6 крупных торговых объектов столицы, то в этом году их будет 7-8. Среди них ГУМ, ЦУМ, "Немига", универмаг "Беларусь", "Кірмаш". Ведутся переговоры с крупными торговыми центрами Минска", - рассказала Ирина Дудка.

Места проведения акции отмечены указателями. Любой желающий, приходя в торговый объект, может приобрести для первоклассников канцелярские товары и подобные принадлежности и передать волонтерам БРСМ. Все подарки отправляются в городскую организацию ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" для дальнейшего формирования портфелей. "В прошлом году таким образом полный комплект принадлежностей к школе получили более 300 первоклашек", - подчеркнула Ирина Дудка.

Она обратила внимание на то, что участие в акции - прекрасный воспитательный момент, ведь за покупками к школе приходят целые семьи, и дети тоже помогают своим сверстникам, выбирая для них тетради или карандаши, краски.

Еще один из вариантов помощи - перечислить средства на расчетный счет Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" с пометкой "Портфель первоклассника". "Кроме того, многодетным семьям будет оказана единовременная материальная помощь (социальное пособие) в подготовке детей к школе - в размере 30% бюджета прожиточного минимума на ребенка. В прошлом году такую поддержку получили более 25 тыс. школьников из многодетных семей. Оказывается государственная адресная социальная помощь", - добавила Ирина Дудка.

Акция продлится до 22 августа. Торжественная церемония вручения портфелей, наполненных школьными принадлежностями, состоится 27 августа в 11.00 в кинотеатре "Пионер". На мероприятии "День первоклассника" ребят ждет концертная программа и показ мультфильма.

Организаторами акции выступают комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, городские организации общественных объединений "Белорусская ассоциация многодетных родителей", "Белорусский союз женщин", БРСМ.-0-