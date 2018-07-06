В Минске к ноябрю обустроят 130 контейнерных площадок

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до начала ноября обустроят 130 контейнерных площадок, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты обустройства уже разработаны в Ленинском, Центральном районах и организациях ЖКХ "Фрунзе-1". Работы планируется завершить до 31 октября.

Каждая площадка будет включать контейнеры для раздельного сбора вторичных ресурсов, для обычного мусора, отсек для крупногабаритных отходов. Оборудование площадок финансируется за счет средств городского бюджета - на эти цели выделено Br1,7 млн. Площадки появятся в каждом районе Минска в соответствии с заявками организаций ЖКХ.

Раздельный сбор мусора является одним из важных направлений строительства зеленого города. Работа проводится в рамках программы закрытия мусоропроводов в микрорайонах многоэтажных домов, где планом застройки не были предусмотрены контейнерные площадки.-0-