В Минске матпомощь к учебному году получат более 25,7 тыс. многодетных семей

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске материальную помощь к учебному году получат более 25,7 тыс. многодетных семей, сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

На эти цели планируется направить более Br1,6 млн.

Единовременное социальное пособие на подготовку к школе ежегодно получают многодетные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. Его размер составляет 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2018 года, - Br64,1 на одного ребенка. На такую помощь могут рассчитывать семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, которые обучаются в школах (на уровне базового и общего среднего образования, в том числе в учреждениях специального образования).

Малообеспеченным семьям предоставляется и государственная адресная социальная помощь. Кроме того, ежегодно в городе проводится акция "Портфель первоклассника". Традиционно горожане, общественные организации подключаются к ней и оказывают посильную помощь таким семьям. Торжественная церемония вручения портфелей с школьными принадлежностями состоится 27 августа в кинотеатре "Пионер". На мероприятии "День первоклассника" ребят ждет концертная программа и показ мультфильма.-0-