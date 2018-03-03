В Минске на фестивале "Я - исследователь" около 100 детей посвятят свои работы малой родине

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 детей из Беларуси и России 5 марта представят свои работы в финале открытого фестиваля "Я - исследователь", который посвящен Году малой родины, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Девятый год подряд Минск станет площадкой для презентации дошкольниками и младшими школьниками своих мини-исследований. Фестиваль традиционно проводится в два этапа: первый - районный (городской), второй - областной (в форме заочного отбора работ). Для участия во втором этапе юные ученые прислали 174 работы. Оценивали их старания профессора, доктора и кандидаты наук из Национальной академии наук, Национального института образования, БГУ, БГПУ им. М.Танка, специалисты Минского областного института развития образования.

В финале, который состоится в областном институте развития образования, примут участие 47 детей дошкольного возраста и 50 младших школьников из Минской, Могилевской, Брестской областей, Минска, а также ребята из России. Пройдет открытая стендовая защита работ с элементами интервью и беседы с членами экспертных групп. Дети представят свои исследования в 8 номинациях: "Бюро находок", "Мая Радзiма - Беларусь", "Необычное в обычном", "Ребенок и природа", "Гуманитарные знания", "Естествознание (неживая природа)", "Естествознание (живая природа)", "Математика, физика, техника, робототехника".

В Год малой родины начинающие исследователи изучали культуру, самобытность и традиции родного города или деревни, постигали тайны белорусского орнамента и искали зашифрованные послания предков. Малыши раскрыли секреты эликсира роста и движения роботов, попытались объяснить, почему у людей разный цвет волос и как могут маленькие муравьи построить большой муравейник. Изучали, можно ли не плакать от лука, как играет оркестр и зачем жуку шесть лап. Младшие школьники разбирались, почему у дятла не болит голова и могут ли калифорнийские черви помогать растениям. Юные ученые разгадывали секреты электрического сопротивления кожи, раскрывали магию математики и музыки, узнавали, что такое излучение. Выступая на фестивале, они продемонстрируют возможности получения магнитной жидкости, повышения урожайности овощей и усиления сигнала Wi-Fi своими руками.

В день финала участников ожидает развлекательная программа: лазерное шоу "Арт-фейерверк", захватывающие эксперименты с компанией "Дюжина приключений", приглашение в гости к Шахматной королеве и невероятные мастерские по созданию слаймов (игрушек-антистресс). Все участники получат памятные призы и награды.

Организаторами мероприятия являются управление образования Миноблисполкома и Минский областной институт развития образования.-0-